12-летний велосипедист покалечился из-за брянца на иномарке
30 июля в Фокинке на улице Волочаевской случилось ДТП с иномаркой и велосипедом, в итоге пострадал 12-летний водитель двухколесного транспорта.
Работники ГИБДД говорят, за рулем автомобиля Mazda 6 находился 58-летний водитель. Он наехал на 12-летнего подростка на велосипеде.
Мальчику покалечило коленные суставы.
Сейчас он дома на амбулаторном лечении.
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