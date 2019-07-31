Поиск по сайту
Поиск по сайту

Пожар около Белых Берегов: в пути загорелся большегруз

Опубликовано Сегодня, 08:53

1 августа на трассе «М-3», недалеко от поселка Белые Берега, случился пожар, загорелся грузовик.

В управление МЧС информация поступила в пять утра. Спасатели третьей и 29-й частей прибыли через пару минут на место происшествия на двух автоцистернах. Выяснилось, пылал прицеп транспорта. За 30 минут пламя погасили.

К счастью, обошлось без пострадавших. Причину выяснят эксперты.

В соцсетях один из очевидцев сообщил пожаре такие сведения: «На трассе «М-3» загорелся прицеп, водитель успел отсоединить тягач, прицеп сгорел дотла. 05:02».

 

Фото
 1200
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • В Бежицком районе во время пожара сгорел 50-летний мужчина
  • В поселке Озерный огнеборцы тушили сарай
  • Крупный пожар на Ореховой в Брянске: сгорел дом с мансардой
  • На трассе под Новозыбковом у «КамАЗа» загорелся прицеп
  • В Суземском районе загорелся прицеп с сеном
    • Новости регионов
    Сотрудники Смоленскэнерго приняли участие в Военно-патриотическом марафоне к 75-летию Великой Победы
    15:59:51 31-07-2019
    Сегодня в Вязьме работники «Россети Центр Смоленскэнерго» приняли участие в третьем этапе Военно-патриотического марафона. Организатором марафона, который проходит по местам боевой славы 4-ой Московской стрелковой дивизии народного ополчения, выступает Федеральное казначейство. 
    А в это время
    14:29:09 31-07-2019
    Губернатор Алексей Островский направил письменное обращение прокурору Смоленской области Евгению Полонскому с просьбой о срочном проведении внеплановых проверок всех детских оздоровительных лагерей и других мест массового отдыха несовершеннолетних, расположенных на территории региона. 
    По угранским тропам
    14:27:53 31-07-2019
    Чему радуются и на что жалуются жители райцентра. Какой экологический образовательный маршрут проложили в Угранском лесничестве? Получит ли местная школа деньги на ремонт пола в спортзале? Как будут решать проблемы с аварийным заброшенным зданием?
    Старые проблемы – новые возможности
    14:25:15 31-07-2019
    Где установят светофоры и когда достроят «юбилейные» объекты? Во время очередной рабочей поездки губернатора Алексея Островского по Смоленску в центре внимания оказались небезопасные переходы и так и не введенные в эксплуатацию объекты, строившиеся к 1150-летию областного центра.
    Тайна исчезнувшей «Пешки» раскрыта
    14:21:49 31-07-2019
    Смоляне простились с членами экипажа самолета, погибшими в годы Великой Отечественной войны. О судьбе военных летчиков, вылетевших на боевое задание 21 июля 1942 года, не было известно 77 лет.  
    Праздничные мероприятия в честь Дня железнодорожника и 60-летия МЖД пройдут в Смоленской области 2 – 4 августа
    12:46:39 31-07-2019
    В честь Дня железнодорожника и 60-летия Московской железной дороги в Смоленском регионе МЖД пройдут торжественные мероприятия. Их участниками станут работники стальной магистрали и жители Смоленска и области.
    Лента новостей
    Сегодня, 12:01
    Центр Сельцо «оккупировали» представители парнокопытных
    Сегодня, 11:37
    На святом источнике в Белых Берегах произошло «чудо»
    Сегодня, 11:13
    Брянский депутат прокомментировал пожары в Сибири
    Сегодня, 10:46
    Брянец «погорел» на «закладке»
    Сегодня, 10:31
    Брянск отметил 100-лет профсоюза работников АПК РФ
    Сегодня, 09:39
    «Предприимчивый» брянец похитил топлива на 1,2 млн рублей
    Сегодня, 09:33
    На Чернышевского в Брянске в ДТП пострадала 4-летняя девочка
    Сегодня, 08:53
    Пожар около Белых Берегов: в пути загорелся большегруз
    Сегодня, 08:00
    В Брянске около двух торговых центров творится беспорядок
    Сегодня, 07:00
    Брянцы в соцсетях обсудили новость о возможности блокировки BlaBlaCar
    Сегодня, 06:00
    В Брянске и Клинцах обнаружены «предприятия-фантомы»
    Вчера, 17:01
    Зеленые «человечки» поселятся в Брянске
    Вчера, 16:14
    Брянца накажут за сорняки на участке
    Вчера, 15:05
    По делу о закрытии брянского ТРЦ «Тимошковых» назначена новая экспертиза
    Вчера, 14:11
    На заседании горсовета утвержден новый глава Володарского района
    Вчера, 12:54
    В Унече разборки гражданских супругов завершились кровавой резней
    Вчера, 12:21
    12-летний велосипедист покалечился из-за брянца на иномарке
    Вчера, 11:29
    Брянцу грозит суд за долг перед ребенком
    Вчера, 10:46
    Около 5-го микрорайона Брянска автобус врезался в иномарку
    Вчера, 10:38
    В Клинцовскую больницу с множеством переломов доставили 44-летнего мужчину
    Вчера, 10:07
    На новозыбковском предприятии 1400 рабочих держали в черном теле
    Вчера, 09:55
    79-летняя пенсионерка разбила голову в троллейбусе в Советском районе
    Вчера, 09:27
    В Погаре пожилую даму уличили в двойной пенсии
    Вчера, 08:54
    В Фокинке полыхал дачный дом
    Вчера, 08:00
    Около поселка Путевка случилась авария с легковушками
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Вчера, 14:39
    «Ростелеком» подключил ББР Банк к Единой биометрической системе 1
    Вчера, 14:35
    Тайна исчезнувшей «Пешки» раскрыта 1
    Вчера, 14:34
    Старые проблемы – новые возможности 1
    Вчера, 14:32
    По угранским тропам 1
    Вчера, 14:30
    А в это время 1
    Актуальные темы
    Новости Общество
    Брянцы обсудили в соцсетях детские танцы под странный популярный хит
    Общество Происшествия О главном
    В Новозыбкове случилась трагедия: скончался 15-летний подросток
    Общество Происшествия
    Наивность стоила брянскому владельцу чайной лавки почти 14 тыс рублей
    Новости Общество
    Шоколад с «живым сюрпризом» продают в брянском магазине
    Происшествия На дорогах
    На трассе «Брянск-Гомель» произошла страшная авария, есть жертвы
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Товары, реклама которых запрещена

     

    Товары, реклама которых запрещенаВ адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области все чаще поступают вопросы по поводу того, что вообще не допускается в рекламе. 

    Ростелеком новости
    «Ростелеком» подключил ББР Банк к Единой биометрической системе

    «Ростелеком» подключил ББР Банк к Единой биометрической системе«Ростелеком» завершил проект по подключению десяти офисов ББР Банка (АО) к Единой биометрической системе и совместно со своей дочерней компанией «РТЛабс» интегрировал решение «АРМ Биометрия»[1] в информационную инфраструктуру заказчика.

    РЖД новости
    Маршрут нескольких пригородных поездов в Брянской области изменится с 5 по 7 августа

    Маршрут нескольких пригородных поездов в Брянской области изменится с 5 по 7 августаВ Брянском регионе Московской железной дороги продолжаются плановые ремонтно-путевые работы, необходимые для обеспечения безопасности и надежности перевозок.
    МРСК новости
    Брянскэнерго напоминает жителям садоводческих хозяйств и сельских поселений о необходимости соблюдения правил электробезопасности

    Брянскэнерго напоминает жителям садоводческих хозяйств и сельских поселений о необходимости соблюдения правил электробезопасностиЛетом, когда жители Брянской области много времени проводят на своих садоводческих участках, филиал «Россети Центр Брянскэнерго» напоминает дачникам о необходимости соблюдения правил электробезопасности.

    РЖД новости
    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебникиПраздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».


    Опора России
    Бегом через Байкал.

    Бегом через Байкал.Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
    2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.