Пожар около Белых Берегов: в пути загорелся большегруз

1 августа на трассе «М-3», недалеко от поселка Белые Берега, случился пожар, загорелся грузовик.

В управление МЧС информация поступила в пять утра. Спасатели третьей и 29-й частей прибыли через пару минут на место происшествия на двух автоцистернах. Выяснилось, пылал прицеп транспорта. За 30 минут пламя погасили.

К счастью, обошлось без пострадавших. Причину выяснят эксперты.

В соцсетях один из очевидцев сообщил пожаре такие сведения: «На трассе «М-3» загорелся прицеп, водитель успел отсоединить тягач, прицеп сгорел дотла. 05:02».