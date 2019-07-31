На Чернышевского в Брянске в ДТП пострадала 4-летняя девочка

31 июля в областном центре на улице Чернышевского случилось происшествие с иномарками Kia Cerato и Nissan Almera, пострадали две пассажирки.

У четырехлетней девочки из автомобиля Nissan Almera закрытый перелом нижней трети левой лучевой кости, сейчас она на домашнем лечении. 28-летняя пассажирка получила ушиб головы, ее тоже отпустили.

Сама авария произошла в 07:30. Сотрудники ГИБДД говорят, 62-летний водитель иномарки Kia Cerato ехал по второстепенной дороге от Тельмана к улице 2 Мичурина и врезался в Nissan Almera под управлением 31-летнего водителя.