Брянец «погорел» на «закладке»
47-летний житель Бежицкого района проведет ближайшие пять лет в колонии особого режима, его признал суд виновным в незаконном приобретении запрещенных веществ.
Уголовное дело было заведено по ч. 2 ст. 228 УК РФ.
Приговор не вступил в законную силу.
Согласно версии следствия, 6 февраля 2019 года мужчина для личного потребления приобрел через «закладку» 62, 6 грамма наркотика. Его задержали «на горячем».
Когда правоохранители начали изучать личность подсудимого, выяснилось, что он два раза был осужден за тяжкие преступления.
Новости регионов
Сотрудники Смоленскэнерго приняли участие в Военно-патриотическом марафоне к 75-летию Великой Победы
Праздничные мероприятия в честь Дня железнодорожника и 60-летия МЖД пройдут в Смоленской области 2 – 4 августа
Задавайте вопросы, УФАС на связи Товары, реклама которых запрещена
В адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области все чаще поступают вопросы по поводу того, что вообще не допускается в рекламе.
«Ростелеком» завершил проект по подключению десяти офисов ББР Банка (АО) к Единой биометрической системе и совместно со своей дочерней компанией «РТЛабс» интегрировал решение «АРМ Биометрия»[1] в информационную инфраструктуру заказчика.
В Брянском регионе Московской железной дороги продолжаются плановые ремонтно-путевые работы, необходимые для обеспечения безопасности и надежности перевозок.
Летом, когда жители Брянской области много времени проводят на своих садоводческих участках, филиал «Россети Центр Брянскэнерго» напоминает дачникам о необходимости соблюдения правил электробезопасности.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.