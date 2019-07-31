На Красноармейской в Брянске появился «пожиратель» автомобилей

Жительница Брянска пожаловалась в соцсети на «ловушку» для машины на улице Красноармейской.

Речь идет о просевшей на перекрестке с улицей Ромашина в асфальте ливневке, которая настолько провалилась в дорогу, что образовалась настоящая яма, где автомобили повреждают бампера.

«Хотели развернуться, нырнули так, что испугались, оторвали половину подкрылка и кусок бампера. Будьте внимательны!» - поделилась горожанка Анастасия.