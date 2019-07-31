В Злынковском районе произошло ЧП в магазине

1 августа в селе Малые Щербиничи Злынковского района случился пожар, на место выезжали огнеборцы 16-й и 38-й частей на двух автоцистернах.

Возгорание началось в 20:10. Через 20 минут спасатели прибыли на улицу Калинина. К тому времени пламя вырывалось из холодильной установки внутри продовольственного магазина.

В тушении использовали ручной ствол.

Через семь минут стихию локализовали, еще через одну – ликвидировали. Пострадавших не было.

Причину выяснят специалисты.