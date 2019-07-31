Под Выгоничами «Лада» на всех парах врезалась в дерево, трое пострадавших

Водитель «Лады» и двое его пассажирок 20 и 43-х лет получили серьезные травмы во время ДТП 1 августа на дороге Брянск-Новозыбков-Трубчевск.

Все трое находятся в больнице. У автомобилиста переломана правая нога, 20-летняя девушка покалечила плечо и получила травму мозга, 43-летняя женщина переломала бедренную кость и повредила грудную клетку.

Само происшествие случилось в 00:35 на четвертом километре трассы в Выгоничском районе. Сотрудники ГИБДД говорят, 56-летний автомобилист ехал в сторону Трубчевска и на перекрестке при повороте направо слетел в кювет, где врезался в дерево.