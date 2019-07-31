На улице Фокина в Брянске в автобусе покалечилась 53-летняя женщина

29 июля в Ярцеве случилось возгорание, на место выезжали четыре спасателя 14-й части на двух автоцистернах.

49-летний смолянин может провести ближайшие восемь лет за решеткой за то, что умышленно избил местного жителя.

30 июля в поселке Стодолище Починковского района случился пожар, на помощь выезжали три огнеборца 36-й части.

Полиция Смоленской области завела уголовное дело в связи с убийством в поселке Хиславичи.

Правоохранители проводят расследование и разыскивают свидетелей аварии, которая случилась в Вяземском районе 19 июня 2019 года.

Сама авария произошла в 17:36. Работники Госавтоинспекции говорят, 35-летняя автоледи на Hyundai SANTA FE двигалась с Октябрьской на улицу Калинина. При выезде на перекрёсток с проспектом Ленина на запрещающий сигнал светофора столкнулась с автобусом под управлением 42-летнего водителя.

53-летняя дама 1 августа получила травмы в салоне автобуса «Лиаз» во время ДТП с иномаркой Hyundai SANTA FE на улице Фокина областного центра.

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