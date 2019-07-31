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На улице Фокина в Брянске в автобусе покалечилась 53-летняя женщина

Опубликовано Сегодня, 10:57

53-летняя дама 1 августа получила травмы в салоне автобуса «Лиаз» во время ДТП с иномаркой Hyundai SANTA FE на улице Фокина областного центра.

Женщина ушибла нос. Врачи отпустили ее домой на амбулаторное лечение.

Сама авария произошла в 17:36. Работники Госавтоинспекции говорят, 35-летняя автоледи на Hyundai SANTA FE двигалась с Октябрьской на улицу Калинина. При выезде на перекрёсток с проспектом Ленина на запрещающий сигнал светофора столкнулась с автобусом под управлением 42-летнего водителя.

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