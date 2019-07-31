Жестким столкновением закончилась для брянца на иномарке встреча с трактором

65-летний водитель иномарки Volkswagen POINTER запомнит 1 августа надолго, поскольку в этот день он попал в аварию с участием трактора в поселке Локоть.

Инцидент случился на улице Железнодорожной. Работники ГИБДД объяснили, автомобилист на Volkswagen POINTER, совершая поворот, выскочил на встречную полосу, где врезался в трактор «Беларус 1025» с прицепом под управлением 50-летнего водителя.

У водителя иномарки ушиб грудной клетки, сейчас он на домашнем лечении.