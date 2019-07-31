Около Стародуба 64-летний мужчина чуть не лишился носа из-за водителя Тoyota

1 августа в Стародубском районе произошла авария с иномаркой Тoyota RAV4, пострадал 64-летний пассажир.

Мужчина едва не остался без носа, кроме этого, ему переломало ребра справа и покалечило колени. Врачи назначили амбулаторное лечение.

Само ДТП случилось в 22:05 на 14-м километре трассы «Стародуб - Новые Ивайтенки».

По данным ГИБДД, 62-летний автомобилист Тoyota RAV4 ехал из Брянска в Стародуб и, не справившись с управлением, слетел в левый кювет и врезался в дерево.