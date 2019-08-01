Клинцовский наркосбытчик попался при продаже очередной дозы

40-летний житель Клинцов проведет ближайшие 10 с половиной лет в колонии строгого режима, его признали виновным в сбыте и покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

Приговор пока не вступил в законную силу.

В феврале 2019 года брянец начал сотрудничать с наркодилером по интернет-мессенджеру. Затем поехал в московский регион, где купил 18 граммов героина, привез в Клинцы и сбыл с помощью «закладок».

Кроме этого, 11, 9 граммов вещества он хранил дома, но продать не успел, его задержали сотрудники ФСБ.