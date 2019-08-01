В Климовском районе в ДТП пострадала девушка на мотоцикле

Авария с мотоциклом произошла в селе Сушаны Климовского района 2 августа, в итоге пострадала водитель двухколесного транспорта.

Инцидент случился в 00:20 на улице Школьной. По данным ГИБДД, 18-летняя девушка на мотоцикле «Урал» врезалась в дерево на обочине.

В итоге мотоциклистка получила сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Сейчас она в больнице.