Поиск по сайту
Поиск по сайту

В Климовском районе в ДТП пострадала девушка на мотоцикле

Опубликовано Сегодня, 12:09

Авария с мотоциклом произошла в селе Сушаны Климовского района 2 августа, в итоге пострадала водитель двухколесного транспорта.

Инцидент случился в 00:20 на улице Школьной. По данным ГИБДД, 18-летняя девушка на мотоцикле «Урал» врезалась в дерево на обочине.

В итоге мотоциклистка получила сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Сейчас она в больнице.

Фото
 990
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • В Советском районе 31-летняя девушка выпала из автомобиля
  • В Сураже 26-летний парень на мотоцикле Stels опрокинулся в кювет
  • 34-летняя жительница Бежицкого района получила сотрясение мозга в транспорте
  • Пассажирка авто Skoda Rapid получила сотрясение мозга в Севске
  • В Брянском районе девушка на Renault Logan врезалась в дерево
    •
    Новости регионов
    Правила электробезопасности на природе
    15:53:25 02-08-2019
    Филиал «Россети Центр Смоленскэнерго» обращается к гражданам, выезжающим на природу, с призывом соблюдения важных правил электробезопасности. Выбирая место для рыбалки, пикника или стоянки палаточного лагеря убедитесь в отсутствии поблизости воздушных линий электропередачи. 
    Правила электробезопасности на природе
    15:53:08 02-08-2019
    Филиал «Россети Центр Смоленскэнерго» обращается к гражданам, выезжающим на природу, с призывом соблюдения важных правил электробезопасности. Выбирая место для рыбалки, пикника или стоянки палаточного лагеря убедитесь в отсутствии поблизости воздушных линий электропередачи. 
    Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП под Вязьмой
    10:50:39 02-08-2019
    Правоохранители проводят расследование и разыскивают свидетелей аварии, которая случилась в Вяземском районе 19 июня 2019 года.
    В Хиславичах обнаружен труп 31-летней дамы
    10:42:30 02-08-2019
    Полиция Смоленской области завела уголовное дело в связи с убийством в поселке Хиславичи.
    В Дорогобуже из водоема извлекли тело погибшего
    10:04:21 30-07-2019
    29 июля из реки Угра сотрудники пожарно-спасательного центра достали тело утонувшего местного жителя.
    В поселке Стодолище пожарные тушили автомобиль
    09:56:49 30-07-2019
    30 июля в поселке Стодолище Починковского района случился пожар, на помощь выезжали три огнеборца 36-й части.
    Лента новостей
    Сегодня, 12:17
    В Брянске пропал 54-летний Игорь Петраков
    Сегодня, 12:09
    В Климовском районе в ДТП пострадала девушка на мотоцикле
    Вчера, 17:45
    Жителей Брянска приглашают на пешеходные экскурсии
    Вчера, 16:20
    Клинцовский наркосбытчик попался при продаже очередной дозы
    Вчера, 15:16
    В Клинцах произошла кровавая потасовка
    Вчера, 14:25
    Брянский губернатор поведал о лучших областных проектах
    Вчера, 13:13
    В Новозыбкове чуть не погиб 9-летний мальчик
    Вчера, 13:07
    В Бежице обнаружено опасное место
    Вчера, 12:34
    В Володарском районе перекроют движение
    Вчера, 12:24
    Около Стародуба 64-летний мужчина чуть не лишился носа из-за водителя Тoyota
    Вчера, 11:39
    «Брянсккоммунэнерго» получил нагоняй от прокуратуры за холод
    Вчера, 11:26
    Жестким столкновением закончилась для брянца на иномарке встреча с трактором
    Вчера, 11:15
    В Красногорском районе задержали сомнительных телят и лошадей
    Вчера, 10:57
    На улице Фокина в Брянске в автобусе покалечилась 53-летняя женщина
    Вчера, 10:25
    Двоих жителей Трубчевска осудили за сбыт взрывчатых веществ
    Вчера, 09:55
    Под Выгоничами «Лада» на всех парах врезалась в дерево, трое пострадавших
    Вчера, 09:43
    В Брянске супружеская пара воровала шоколадки и сбывала героин
    Вчера, 08:58
    В Злынковском районе произошло ЧП в магазине
    Вчера, 08:00
    На улице Андрея Рублева в Брянске появились заросли
    Вчера, 07:00
    На Красноармейской в Брянске появился «пожиратель» автомобилей
    Вчера, 06:00
    В селе Новые Бобовичи неудачным выдался банный день
    1-08-2019, 17:48
    В Брянской области из 122 строящихся высоток 5 - обманутых дольщиков
    1-08-2019, 16:38
    Жительница Брянска получила смартфон от «Чистой планеты»
    1-08-2019, 15:47
    На площади имени Игната Фокина в Брянске ограничат движение
    1-08-2019, 15:20
    В Жуковке и селе Косик обнаружены взрывоопасные предметы
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Вчера, 15:48
    «Ростелеком» заключил девять госконтрактов в ЦФО 1
    Вчера, 15:46
    Финансовые и операционные результаты деятельности «Ростелекома» за второй квартал и первое полугодие 2019 г. 1
    Вчера, 12:45
    Праздничные мероприятия в честь Дня железнодорожника и 60-летия МЖД пройдут в Брянском регионе столичной магистрали 1 – 4 августа 1
    1-08-2019, 16:37
    В Брянскэнерго поздравили участников соревнований профмастерства 1
    1-08-2019, 16:29
    «Ростелеком» запустил «Игровой Маркет» 1
    Актуальные темы
    Общество Происшествия
    На святом источнике в Белых Берегах произошло «чудо»
    Новости Общество
    Зеленые «человечки» поселятся в Брянске
    Новости Общество
    Брянский депутат прокомментировал пожары в Сибири
    Общество Регион
    О скандале из-за очередей в Стародубской больнице стало известно губернатору
    Общество Новость дня
    Жителей Брянска приглашают на пешеходные экскурсии
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Товары, реклама которых запрещена

     

    Товары, реклама которых запрещенаВ адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области все чаще поступают вопросы по поводу того, что вообще не допускается в рекламе. 

    Ростелеком новости
    «Ростелеком» заключил девять госконтрактов в ЦФО

    «Ростелеком» заключил девять госконтрактов в ЦФО«Ростелеком» выиграл девять электронных аукционов Минкомсвязи РФ на реализацию проектов в рамках национальной программы «Цифровая экономика» в Центральном федеральном округе. В результате торгов компания заключила госконтракты на создание телекоммуникационной инфраструктуры в Воронежской, Владимирской, Калужской, Липецкой, Белгородской, Брянской, Ивановской, Смоленской и Тульской областях.
    РЖД новости
    Праздничные мероприятия в честь Дня железнодорожника и 60-летия МЖД пройдут в Брянском регионе столичной магистрали 1 – 4 августа

    Праздничные мероприятия в честь Дня железнодорожника и 60-летия МЖД пройдут в Брянском регионе столичной магистрали 1 – 4 августаВ честь Дня железнодорожника и 60-летия Московской железной дороги в Брянске, Унече и Сухиничах пройдут праздничные мероприятия для железнодорожников и жителей.
    МРСК новости
    В Брянскэнерго поздравили участников соревнований профмастерства

    В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» состоялось торжественное собрание в честь команды-победителя, соревнований профессионального мастерства бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4/10 кВ «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье», которые прошли в Липецке в июне 2019 года.

    РЖД новости
    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебникиПраздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».


    Опора России
    Бегом через Байкал.

    Бегом через Байкал.Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
    2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.