Поиск по сайту
Поиск по сайту

На Московском проспекте в Брянске сбили 8-летнего ребенка

Опубликовано Вчера, 18:49

8-летний мальчик получил травмы во время ДТП с Hyundai Getz 3 августа на проспекте Моковском в Брянске.

У ребенка перелом наружной лодыжки справа, его отпустили на амбулаторное лечение.

Сам инцидент случился в 12:20. По данным ГИБДД, 33-летний автомобилист на иномарке Hyundai Getz ехал на улицу Ермакова и сбил 8-летнего пешехода.

Фото
 1780
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • На Станке Димитрова в Брянске сбили водителя троллейбуса
  • На улице Майской Стачки в Брянске Hyundai протаранил мопед
  • В Клинцах «ВАЗ» сбил 4-летнего ребенка
  • В Брянске после ДТП с Hyundai Solaris госпитализировали 34-летнего мужчину
  • В Большом Полпино фура протаранила Hyundai Getz
    • Новости регионов
    Правила электробезопасности на природе
    15:53:25 02-08-2019
    Филиал «Россети Центр Смоленскэнерго» обращается к гражданам, выезжающим на природу, с призывом соблюдения важных правил электробезопасности. Выбирая место для рыбалки, пикника или стоянки палаточного лагеря убедитесь в отсутствии поблизости воздушных линий электропередачи. 
    Правила электробезопасности на природе
    15:53:08 02-08-2019
    Филиал «Россети Центр Смоленскэнерго» обращается к гражданам, выезжающим на природу, с призывом соблюдения важных правил электробезопасности. Выбирая место для рыбалки, пикника или стоянки палаточного лагеря убедитесь в отсутствии поблизости воздушных линий электропередачи. 
    Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП под Вязьмой
    10:50:39 02-08-2019
    Правоохранители проводят расследование и разыскивают свидетелей аварии, которая случилась в Вяземском районе 19 июня 2019 года.
    В Хиславичах обнаружен труп 31-летней дамы
    10:42:30 02-08-2019
    Полиция Смоленской области завела уголовное дело в связи с убийством в поселке Хиславичи.
    В Дорогобуже из водоема извлекли тело погибшего
    10:04:21 30-07-2019
    29 июля из реки Угра сотрудники пожарно-спасательного центра достали тело утонувшего местного жителя.
    В поселке Стодолище пожарные тушили автомобиль
    09:56:49 30-07-2019
    30 июля в поселке Стодолище Починковского района случился пожар, на помощь выезжали три огнеборца 36-й части.
    Лента новостей
    Сегодня, 08:54
    На Авиационной в Брянске маршрутка и легковушка не смогли разъехаться
    Сегодня, 08:00
    В Дятькове 5-летнего ребенка едва не лишили ноги
    Сегодня, 07:00
    В Брянске около «Полтинника» заметили «героя» русских былин (ВИДЕО)
    Сегодня, 06:00
    Брянец всполошил соцсети «чудо-гигантом»
    Вчера, 19:17
    В Брянске разоблачили сотрудницу банка, провернувшую аферу на 10 млн рублей с лишним
    Вчера, 19:00
    В Белых Берегах случилось ЧП
    Вчера, 18:49
    На Московском проспекте в Брянске сбили 8-летнего ребенка
    3-08-2019, 12:17
    В Брянске пропал 54-летний Игорь Петраков
    3-08-2019, 12:09
    В Климовском районе в ДТП пострадала девушка на мотоцикле
    2-08-2019, 17:45
    Жителей Брянска приглашают на пешеходные экскурсии
    2-08-2019, 16:20
    Клинцовский наркосбытчик попался при продаже очередной дозы
    2-08-2019, 15:16
    В Клинцах произошла кровавая потасовка
    2-08-2019, 14:25
    Брянский губернатор поведал о лучших областных проектах
    2-08-2019, 13:13
    В Новозыбкове чуть не погиб 9-летний мальчик
    2-08-2019, 13:07
    В Бежице обнаружено опасное место
    2-08-2019, 12:34
    В Володарском районе перекроют движение
    2-08-2019, 12:24
    Около Стародуба 64-летний мужчина чуть не лишился носа из-за водителя Тoyota
    2-08-2019, 11:39
    «Брянсккоммунэнерго» получил нагоняй от прокуратуры за холод
    2-08-2019, 11:26
    Жестким столкновением закончилась для брянца на иномарке встреча с трактором
    2-08-2019, 11:15
    В Красногорском районе задержали сомнительных телят и лошадей
    2-08-2019, 10:57
    На улице Фокина в Брянске в автобусе покалечилась 53-летняя женщина
    2-08-2019, 10:25
    Двоих жителей Трубчевска осудили за сбыт взрывчатых веществ
    2-08-2019, 09:55
    Под Выгоничами «Лада» на всех парах врезалась в дерево, трое пострадавших
    2-08-2019, 09:43
    В Брянске супружеская пара воровала шоколадки и сбывала героин
    2-08-2019, 08:58
    В Злынковском районе произошло ЧП в магазине
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    2-08-2019, 15:48
    «Ростелеком» заключил девять госконтрактов в ЦФО 1
    2-08-2019, 15:46
    Финансовые и операционные результаты деятельности «Ростелекома» за второй квартал и первое полугодие 2019 г. 1
    2-08-2019, 12:45
    Праздничные мероприятия в честь Дня железнодорожника и 60-летия МЖД пройдут в Брянском регионе столичной магистрали 1 – 4 августа 1
    1-08-2019, 16:37
    В Брянскэнерго поздравили участников соревнований профмастерства 1
    1-08-2019, 16:29
    «Ростелеком» запустил «Игровой Маркет» 1
    Актуальные темы
    Общество Новость дня
    Жителей Брянска приглашают на пешеходные экскурсии
    Новости Происшествия
    На Красноармейской в Брянске появился «пожиратель» автомобилей
    Общество Происшествия
    В Клинцах произошла кровавая потасовка
    Новости Общество
    «Брянсккоммунэнерго» получил нагоняй от прокуратуры за холод
    Деловые новости РЖД Новости компаний РЖД
    Праздничные мероприятия в честь Дня железнодорожника и 60-летия МЖД пройдут в Брянском регионе столичной магистрали 1 – 4 августа
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Товары, реклама которых запрещена

     

    Товары, реклама которых запрещенаВ адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области все чаще поступают вопросы по поводу того, что вообще не допускается в рекламе. 

    Ростелеком новости
    «Ростелеком» заключил девять госконтрактов в ЦФО

    «Ростелеком» заключил девять госконтрактов в ЦФО«Ростелеком» выиграл девять электронных аукционов Минкомсвязи РФ на реализацию проектов в рамках национальной программы «Цифровая экономика» в Центральном федеральном округе. В результате торгов компания заключила госконтракты на создание телекоммуникационной инфраструктуры в Воронежской, Владимирской, Калужской, Липецкой, Белгородской, Брянской, Ивановской, Смоленской и Тульской областях.

    РЖД новости
    Праздничные мероприятия в честь Дня железнодорожника и 60-летия МЖД пройдут в Брянском регионе столичной магистрали 1 – 4 августа

    Праздничные мероприятия в честь Дня железнодорожника и 60-летия МЖД пройдут в Брянском регионе столичной магистрали 1 – 4 августаВ честь Дня железнодорожника и 60-летия Московской железной дороги в Брянске, Унече и Сухиничах пройдут праздничные мероприятия для железнодорожников и жителей.
    МРСК новости
    В Брянскэнерго поздравили участников соревнований профмастерства

    В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» состоялось торжественное собрание в честь команды-победителя, соревнований профессионального мастерства бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4/10 кВ «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье», которые прошли в Липецке в июне 2019 года.

    РЖД новости
    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебникиПраздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».


    Опора России
    Бегом через Байкал.

    Бегом через Байкал.Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
    2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.