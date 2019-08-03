На Московском проспекте в Брянске сбили 8-летнего ребенка
8-летний мальчик получил травмы во время ДТП с Hyundai Getz 3 августа на проспекте Моковском в Брянске.
У ребенка перелом наружной лодыжки справа, его отпустили на амбулаторное лечение.
Сам инцидент случился в 12:20. По данным ГИБДД, 33-летний автомобилист на иномарке Hyundai Getz ехал на улицу Ермакова и сбил 8-летнего пешехода.
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