На Московском проспекте в Брянске сбили 8-летнего ребенка

30 июля в поселке Стодолище Починковского района случился пожар, на помощь выезжали три огнеборца 36-й части.

Полиция Смоленской области завела уголовное дело в связи с убийством в поселке Хиславичи.

Правоохранители проводят расследование и разыскивают свидетелей аварии, которая случилась в Вяземском районе 19 июня 2019 года.

Филиал «Россети Центр Смоленскэнерго» обращается к гражданам, выезжающим на природу, с призывом соблюдения важных правил электробезопасности. Выбирая место для рыбалки, пикника или стоянки палаточного лагеря убедитесь в отсутствии поблизости воздушных линий электропередачи.

Филиал «Россети Центр Смоленскэнерго» обращается к гражданам, выезжающим на природу, с призывом соблюдения важных правил электробезопасности. Выбирая место для рыбалки, пикника или стоянки палаточного лагеря убедитесь в отсутствии поблизости воздушных линий электропередачи.

Сам инцидент случился в 12:20. По данным ГИБДД, 33-летний автомобилист на иномарке Hyundai Getz ехал на улицу Ермакова и сбил 8-летнего пешехода.

У ребенка перелом наружной лодыжки справа, его отпустили на амбулаторное лечение.

8-летний мальчик получил травмы во время ДТП с Hyundai Getz 3 августа на проспекте Моковском в Брянске.

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