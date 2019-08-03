В Белых Берегах случилось ЧП

4 августа в поселке Белые Берега Фокинского района произошел пожар, на тушение выезжали спасатели третьей и 29-й частей на трех автоцистернах.

Информация поступила в 17:11. Через три минуты сотрудники МЧС прибыли по адресу. Как оказалось, горела проводка в трансформаторной подстанции на площади пяти квадратных метров.

В тушении использовали ручной ствол.

В 17.21 пламя локализовали, в 17.31 ликвидировали. Пострадавших не было. Причину выяснят эксперты.