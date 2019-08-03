На Авиационной в Брянске маршрутка и легковушка не смогли разъехаться

2 августа в областном центре недалеко от мини-рынка случилась авария с маршруткой и легковым автомобилем, об этом сообщили очевидцы в одной из соцсетей.

Инцидент произошел на улице Авиационной около светофора. От удара машины получили механические повреждения.

Неизвестно, были ли в ДТП пострадавшие. Официальных данных не поступало.