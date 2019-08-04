В Клетне пылал жилой дом

4 августа в Клетне на улице Панфилова случился пожар, на тушение выезжали спасатели 21-й части на двух автоцистернах.

Информация о возгорании поступила в 20:37. Через четыре минуты огнеборцы прибыли по адресу. К тому времени пламя охватило кровлю здания размером 10х10 метров.

Через девять минут стихию локализовали, еще через полчаса ликвидировали.

Пострадавших не было. Причину выяснят эксперты.

Напомним, в Белых Берегах случилось ЧП.