В Мглине мотоциклистка покалечила голову по вине 36-летнего автомобилиста
Езда на мотоцикле 4 августа для 37-летней дамы завершилась не совсем удачно, она получила травмы после встречи с отечественным автомобилем на улице Дружбы в городе Мглин.
Инцидент произошел в 12:30. Сотрудники Госавтоинспекции говорят, 36-летний мужчина на «Ладе» не уступил дорогу мопеду Raging GSP, на котором ехала 37-летняя женщина, и врезался в нее.
У пострадавшей закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Кроме этого, она покалечила локти, копчик и голову. Сейчас водитель двухколесного трнаспорта на стационарном лечении.
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