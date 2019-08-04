В Мглине мотоциклистка покалечила голову по вине 36-летнего автомобилиста

Езда на мотоцикле 4 августа для 37-летней дамы завершилась не совсем удачно, она получила травмы после встречи с отечественным автомобилем на улице Дружбы в городе Мглин.

Инцидент произошел в 12:30. Сотрудники Госавтоинспекции говорят, 36-летний мужчина на «Ладе» не уступил дорогу мопеду Raging GSP, на котором ехала 37-летняя женщина, и врезался в нее.

У пострадавшей закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Кроме этого, она покалечила локти, копчик и голову. Сейчас водитель двухколесного трнаспорта на стационарном лечении.