В Дятькове парень подшофе устроил «ночные катания»

Полиция Брянской области возбудила уголовное дело на 25-летнего местного жителя, который подозревается в угоне автомобиля.

По части 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения» ему грозит до 5 лет.

История случила в ночь на 2 августа в Дятьковском районе. В половине шестого утра в службу спасения позвонил парень, сообщив о том, что угнал чужую машину.

Выяснилось, 25-летний гражданин подшофе из поселка Любохна захотел покататься на чужом транспорте, который был припаркован около дома знакомого. Разбив стекло, он пробрался в салон и поехал. Через два часа, когда действие алкоголя прошло, молодой человек задумался о последствиях «ночных катаний», поэтому припарковал авто, позвонил на экстренный номер и рассказал о преступлении.