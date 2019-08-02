В Дятькове парень подшофе устроил «ночные катания»
Полиция Брянской области возбудила уголовное дело на 25-летнего местного жителя, который подозревается в угоне автомобиля.
По части 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения» ему грозит до 5 лет.
История случила в ночь на 2 августа в Дятьковском районе. В половине шестого утра в службу спасения позвонил парень, сообщив о том, что угнал чужую машину.
Выяснилось, 25-летний гражданин подшофе из поселка Любохна захотел покататься на чужом транспорте, который был припаркован около дома знакомого. Разбив стекло, он пробрался в салон и поехал. Через два часа, когда действие алкоголя прошло, молодой человек задумался о последствиях «ночных катаний», поэтому припарковал авто, позвонил на экстренный номер и рассказал о преступлении.
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