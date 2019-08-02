В Толмачево произошел пожар

5 августа в селе Толмачево на улице Новой Брянского района случился пожар, на тушение выезжали огнеборцы первой, второй и восьмой частей на четырех автоцистернах.

Информация о возгорании поступила в 21:31. Через девять минут сотрудники МЧС прибыли на место. К тому времени пламя охватило кровлю частного дома размером 10х25. В тушении использовались три ручных ствола, звено газодымозащитной службы.

Через полчаса огонь локализовали, еще через семь ликвидировали.

Пострадавших не было.

Причину установят специалисты.