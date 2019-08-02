15-летний велосипедист покалечил плечо из-за брянца на «Жигули»

5 августа 15-летний житель Брянска запомнит надолго, поскольку в этот день он попал в ДТП с «Жигули», к счастью, для парня все завершилось не очень серьезными травмами.

Сейчас мальчик на домашнем лечении, у него покалечилось плечо, грудная клетка.

Сама авария случилась в двенадцать дня на втором переулке Орджоникидзе поселка Большое Полпино. Сотрудники ГИББ говорят, 37-летний мужчина на «Жигули» ехал на улицу Объездную и сбил 15-летнего велосипедиста, пересекавшего дорогу.