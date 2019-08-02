В Брянске даме разбили голову на улице Харьковской

41-летняя женщина получила травмы, угодив под колеса Renault Logan на улице Харьковской в Советском районе Брянска 5 августа.

Полиция информацию о даме, которая поступила в травмпункт, получила в 20:50. Как оказалось, у нее сотрясение мозга и рана лица. Сейчас она в больнице.

Сама авария случилась в семь вечера. 38-летний водитель Renault Logan поворачивал на Харьковскую и сбил 41-летнюю женщину, пересекавшую трассу.