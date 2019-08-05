На трассе «Брянск-Сельцо» в ДТП едва не погиб 2-летний ребенок

5 августа в Брянском районе случилась авария с иномарками Kia Sportage и Hyudai Tucson, пострадали два человека.

Среди потерпевших 2-летний мальчик, пассажир Kia Sportage. Он получил ушибы, но сейчас с ним уже все в порядке, ребенок на домашнем лечении.

У 51-летней пассажирки Hyudai Tucson травмы более серьезные, она в больнице.

Само ДТП произошло в 10:50 на девятом километре трассы «Брянск-Сельцо». Сотрудники ГИБДД говорят, 63-летний водитель Hyudai Tucson при повороте налево не уступил дорогу Kia Sportage под управлением 27-летнего парня. В итоге случилось столкновение.