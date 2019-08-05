В Климовском и Брасовском районах произошли ЧП

7 августа в деревне Городище Брасовского района случился пожар, на тушение выезжали спасатели 41-й части на двух автоцистернах.

Информация о возгорании поступила в 03:13. Через 11 минут огнеборцы прибыли на улицу 1-го Мая, где к тому времени пламя охватило частный сарай. В тушении использовали два ручных ствола.

В 03:30 огонь локализовали, еще через 10 ликвидировали.

Пострадавших не было.

Чуть позже, в 03:32 загорелась частная баня на Северной в поселке Климово. В гашении пожара участвовали расчеты 22-й части на двух автоцистернах. Через семь минут стихию локализовали, еще через три огонь погасили полностью.

В обоих происшествиях причину выяснят эксперты.