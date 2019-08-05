Под Унечей в «дорожном бильярде» разбился 48-летний мужчина

48-летний водитель иномарки Renault Premium получил смертельные травмы во время ДТП с авто Kia Carnival, а также фурой MAN с полуприцепом 6 августа в Унечском районе.

Инцидент случился в 16:55 на 125-м километре трассы «Брянск-Новозыбков – граница с Республикой Беларусь». Как сообщили работники ГИБДД, 48-летний мужчина на Renault Premium не учел расстояние до впереди идущего транспорта и врезался в MAN с полуприцепом под управлением 29-летнего водителя.

От удара Renault Premium отлетело на стоявший на обочине Kia Carnival, за рулем которого находился 54-летний гражданин.