В Дятькове на Комсомольской 57-летней даме переломали плечо

57-летняя женщина получила множество травм во время ДТП с «Ладой» 6 августа на улице Комсомольской в Дятькове.

Даме разбили голову, переломали плечо. Кроме этого, у нее ушиб грудной клетки. Сейчас она в больнице.

Сама авария произошла в 08:10. Работники Госавтоинспекции утверждают, что 21-летний парень на «Ладе» ехал с Пролетарской на улицу Карла Либкнехта и сбил 57-летнюю женщину, которая пересекала дорогу в опасном месте.