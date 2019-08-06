В Володарском районе горела легковушка

Глава региона ответил на вопросы жителей области во время прямого эфира. Алексей Островский впервые провел прямой эфир в социальной сети «ВКонтакте». Он дал ответы на 40 вопросов подписчиков сообщества «Островский в эфире». Всего же поступило более 400 жалоб, предложений и пожеланий. Онлайн-трансляцию посмотрели почти 50 тыс. человек. Больше всего смолян интересовали вопросы социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, а также ремонта дорог.

Алексей Островский поручил наладить диалог со спортивным активом. На площадке Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма (СГАФКСТ) прошла встреча губернатора с представителями организаций, работающих в сфере физической культуры и спорта в городе Смоленске.

Полиция завела уголовное дело на 40-летнего жителя Рославльского района, который подозревается в мошенничестве.

Какие вопросы волнуют жителей Верхнеднепровского? Помощь обществу инвалидов и спортивным секциям, ухабистые дорожки в парке и проблемы ЖКХ - с этими и другими обращениями и просьбами пришли жители Дорогобужского района на личный приём к председателю Смоленской областной Думы Игорю Ляхову.

В Рославле установили монумент основателю железнодорожных мастерских. В начале августа в Рославле на территории Спасо-Преображенского монастыря открыли памятник почётному гражданину города Павлу Петровичу Фёдорову. В торжественной церемонии приняли участие председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов и депутат регионального парламента Юрий Черняк.

Информация поступила в 03:42. Через девять минут огнеборцы прибыли по адресу. Выяснилось, пламя охватило легковой автомобиль. В тушении использовали два ручных ствола.

8 августа на улице Чернышевского областного центра произошел пожар, на место выезжали спасатели СПСЧ на двух автоцистернах.

Актуальные темы

Новости партнёров

Движение автотранспорта через переезд около станции Клюковники в Брянской области будет ограничено 6 и 7 августа 6 и 7 августа с 9:00 до 16:00 рядом со станцией Клюковники для движения автомобилей будет закрыт железнодорожный переезд 412 км. Это связано с плановыми ремонтно-путевыми работами, направленными на обеспечение безопасности движения поездов.

«Россети Центр» ввела в эксплуатацию первый в мире электросетевой объект в виде геральдического символа города Компания «Россети Центр» ввела в эксплуатацию уникальный электросетевой объект – опору ЛЭП, стилизованную в виде герба города Белгорода. Торжественная церемония открытия состоялась 5 августа. Участие в торжественном мероприятии приняли губернатор Белгородской области Евгений Савченко, генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский, глава администрации города Белгорода Юрий Галдун.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

