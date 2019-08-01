Серьезная авария в Карачеве: пострадали двое водителей
7 августа в Карачевском районе случилась авария с автомобилем MAN TGA и «Газелью», ранены двое водителей.
У 39-летнего автомобилиста машины MAN TGA закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, кроме этого, ему покалечило лицо. Сейчас он на домашнем лечении.
61-летний водитель «Газели» получил раны головы, повредил кисть правой руки и правую ногу, его тоже отправили на амбулаторное лечение.
Само ДТП произошло в 16:25 на 75 километре трассы «Орел- Брянск-Смоленск - граница с Республикой Белоруссия».
Сотрудники ГИБДД говорят, 39-летний водитель MAN TGA ехал с Орла в сторону Брянска. Потерял контроль над управлением и выехал на обочину, врезался в электроопору. После этого MAN TGA столкнулся со стоящей «Газелью».
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