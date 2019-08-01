На проспекте Ленина в Брянске хулиганам приглянулся новый светофор

Новый светофор пострадал от рук вандалов на проспекте Ленина областного центра, об этом сообщили в одной из соцсетей.

Речь идет об объекте около остановки «Гостиница Брянск». На фото видно, что на нем появились надписи черной краской.

Как известно, в этом месте до капитального ремонта была установлена «зебра».

Напомним, под Добрунью орудовали вандалы.