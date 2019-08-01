Поселок Локоть пребывает во мраке из-за чиновников

В одной из соцсетей появилась информация о том, что в поселке Локоть Брасовского района нет нигде света.

На многих улицах нет работающих фонарей. Большая часть населенного пункта пребывает во мраке.

Больше всего жители поселка возмущены тем, что в темноте находится улица Победы.

Брянцы настоятельно просят сделать освещение в поселке.