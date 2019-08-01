На станции Синезерки в ближайшее время закроют переезд
Проезд транспорта через переезд станции Синезерки Брянской области будет ограничен 12 и 13 августа.
Как сообщили в пресс-службе МЖД, с девяти утра до четырех вечера автомобили будут ехать по одной полосе в реверсивном режиме. Причина – плановые ремонтно-путевые работы.
В Московской железной дороге просят автомобилистов с пониманием относиться к проводимым мероприятиям.
Новости регионов
На обеспечение экологически безопасного производства в первом полугодии 2019 года Смоленскэнерго направило около 2,6 млн рублей
Задавайте вопросы, УФАС на связи Товары, реклама которых запрещена
В адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области все чаще поступают вопросы по поводу того, что вообще не допускается в рекламе.
Во второй половине августа и начале сентября изменится маршрут двух пригородных поездов, курсирующих между Брянском и Орлом. Корректировки связаны с плановыми ремонтно-путевыми работами, необходимыми для обеспечения безопасности движения поездов.
Филиал «Россети Центр Брянскэнерго» напоминает, что пренебрежительное отношение к правилам безопасности в охранных зонах ЛЭП опасно для жизни и здоровья!
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.