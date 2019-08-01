На станции Синезерки в ближайшее время закроют переезд

Проезд транспорта через переезд станции Синезерки Брянской области будет ограничен 12 и 13 августа.

Как сообщили в пресс-службе МЖД, с девяти утра до четырех вечера автомобили будут ехать по одной полосе в реверсивном режиме. Причина – плановые ремонтно-путевые работы.

В Московской железной дороге просят автомобилистов с пониманием относиться к проводимым мероприятиям.