В Клетне осудили брянца, напавшего на полицейского
Клетнянский райсуд рассмотрел уголовное дело ранее судимого 48-летнего местного жителя, его признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти, а также краже.
Мужчину приговорили к двум с половиной годам колонии строгого режима.
Документ вступил в законную силу.
Инцидент случился днем 17 февраля 2019 года. Полиция собиралась привлечь фигуранта к административной ответственности. Для оформления протокола его пригласили в патрульный автомобиль. Мужчине такой поворот событий не понравился и он напал на правоохранителя, избив кулаками.
Позднее, днем 2 апреля, этот же подсудимый украл велосипед, стоявший около дома №7 по переулку Ленина в поселке Клетня.
Новости регионов
На обеспечение экологически безопасного производства в первом полугодии 2019 года Смоленскэнерго направило около 2,6 млн рублей
Задавайте вопросы, УФАС на связи Товары, реклама которых запрещена
В адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области все чаще поступают вопросы по поводу того, что вообще не допускается в рекламе.
Во второй половине августа и начале сентября изменится маршрут двух пригородных поездов, курсирующих между Брянском и Орлом. Корректировки связаны с плановыми ремонтно-путевыми работами, необходимыми для обеспечения безопасности движения поездов.
Филиал «Россети Центр Брянскэнерго» напоминает, что пренебрежительное отношение к правилам безопасности в охранных зонах ЛЭП опасно для жизни и здоровья!
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.