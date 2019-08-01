В Клетне осудили брянца, напавшего на полицейского

Клетнянский райсуд рассмотрел уголовное дело ранее судимого 48-летнего местного жителя, его признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти, а также краже.

Мужчину приговорили к двум с половиной годам колонии строгого режима.

Документ вступил в законную силу.

Инцидент случился днем 17 февраля 2019 года. Полиция собиралась привлечь фигуранта к административной ответственности. Для оформления протокола его пригласили в патрульный автомобиль. Мужчине такой поворот событий не понравился и он напал на правоохранителя, избив кулаками.

Позднее, днем 2 апреля, этот же подсудимый украл велосипед, стоявший около дома №7 по переулку Ленина в поселке Клетня.