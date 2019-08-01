Брянские наркосбытчики попались на спайсах

Советский райсуд вынес наказание 10 участникам организованной группы, которых признали виновными в незаконном сбыте наркотиков.

В банде работали три украинца, два жителя Орловской области и пятеро брянцев.

Всех виновных приговорили к различным срокам лишения свободы от 8 до 13 лет. Мужчины отбудут наказание в колонии строгого, женщины – общего режима.

Деятельность наркосбытчиков продолжалась с августа 2017-го по февраль 2018 года. Сообщники распространяли запрещенные вещества с помощью «закладок» на территории областного центра.

В феврале 2018 года их задержали правоохранители.

Из незаконного оборота изъяли более 650 граммов солей и спайсов.

Приговор не вступил в законную силу.