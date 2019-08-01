Недалеко от Брянска большегруз не поделил дорогу с легковушкой

ДТП с фурой и легковым автомобилем произошло недалеко от Брянска 8 августа, об этом сообщили в одной из соцсетей.

Инцидент случился утром. Как рассказывают очевидцы, дорогу не поделили легковая машина и большегруз.

От удара иномарка получила серьезные повреждения.

Официальных данных о ДТП не поступало.