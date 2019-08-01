На Литейной в Брянске не разъехались две иномарки

Авария с двумя иномарками 8 августа произошла в областном центре на улице Литейной, об этом сообщили очевидцы.

Инцидент случился в половине второго дня. На опубликованном фото видно, что одна легковушка врезалась в правый бок другой. Участники ДТП перегородили дорогу, из-за чего образовался затор.

Официальных данных о происшествии пока не поступало.