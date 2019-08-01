В Комаричах дама навеселе пырнула ножом мужа-собутыльника

38-летняя жительница Комаричского приговорена к восьми годам и трем дням колонии общего режима, ее признали виновной в убийстве.

Приговор не вступил в законную силу.

Прокурор поддержал обвинение по уголовному делу.

История случилась днем 7 мая 2019 года в поселке Комаричи. Дама распивала с гражданским супругом дома алкоголь. Внезапно произошла ссора, во время которой женщина пырнула ножом мужа в область сердца. От полученных ранений сожитель скончался.

Как выяснилось, фигурантку ранее привлекали к уголовной ответственности за угрозу убийством и проникновение в жилище к различным срокам обязательных работ. В момент преступления она отбывала назначенное ей наказание.