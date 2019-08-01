Недалеко от Почепа 38-летнему автомобилисту переломало ребра

ДТП с «Ладой» 8 августа произошло в Почепском районе на трассе «Брянск-Новозыбков», пострадал 38-летний автомобилист.

Инцидент случился в 14:20 на 80-м километре дороги. Как говорят сотрудники ГИБДД, 38-летний мужчина на автомобиле «Лада» ехал из Унечи в Брянск. Не справившись с управлением, он слетел в кювет.

В итоге пострадавшему переломало ребра. Кроме этого, он получил вывих плеча. Сейчас он в больнице.