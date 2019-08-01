Невероятная авария случилась в поселке Ходаринка

Какие вопросы волнуют жителей Верхнеднепровского? Помощь обществу инвалидов и спортивным секциям, ухабистые дорожки в парке и проблемы ЖКХ - с этими и другими обращениями и просьбами пришли жители Дорогобужского района на личный приём к председателю Смоленской областной Думы Игорю Ляхову.

В Рославле установили монумент основателю железнодорожных мастерских. В начале августа в Рославле на территории Спасо-Преображенского монастыря открыли памятник почётному гражданину города Павлу Петровичу Фёдорову. В торжественной церемонии приняли участие председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов и депутат регионального парламента Юрий Черняк.

Банк УРАЛСИБ снизил минимальные ставки по кредитам наличными на любые цели до 10,9% и рефинансированию потребительских кредитов до 9,9%.

На реализацию мероприятий экологической политики компании за прошедшие 6 месяцев 2019 года филиал «Россети Центр Смоленскэнерго» направил почти 2,6 млн рублей.

Клиенты Банка УРАЛСИБ, оформившие в период со 2 по 13 августа 2018 года программу инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) УРАЛСИБ Жизнь «Верное решение» по стратегии «Золотодобывающие компании», получили выплаты по купону. Доходность в рублях составила от 10,03% до 14,54% по полисам в рублях и 4% - по полисам в долларах США. Размер купона зависел от объема инвестированных средств.

В связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Смоленской области – ливни, грозы, шквалистое усиление ветра порывы до 17-22 м/с, которые начались накануне днем и сохраняются 9 августа, наблюдаются краткосрочные перерывы в электроснабжении потребителей.

Инцидент случился около бетонного ограждения в половине пятого вечера. По какой причине произошла авария, непонятно, поскольку официальных сведений не поступало. На фото видно, как две иномарки Hundai столкнулись друг с другом, а потом врезались в забор.

9 августа в поселке Ходаринка произошло ДТП с легковушками, об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

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