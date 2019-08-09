В поселке Добрунь водитель иномарки сбил двухлетнего ребенка

9 августа в поселке Добрунь Брянского района случилась авария с Hyundai ACCENT, пострадал двухлетний ребенок.

Инцидент произошел в 10:40 на улице Цветочной. Как объяснили сотрудники ГИБДД, 77-летний автомобилист на Hyundai ACCENT ехал с Проселочной в сторону улицы Деснянской и сбил двухлетнего ребенка, который пересекал дорогу.

Пострадавшему переломало правую ключицу. Кроме этого, он получил закрытую травму живота. Сейчас ребенок на амбулаторном лечении.