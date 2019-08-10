ДТП под Климово: пострадали водитель и 17-летняя пассажирка

10 августа в Климовском районе случилась авария с иномаркой Volkswagen Polo, ранены два человека.

17-летняя девушка – пассажирка легковушки покалечила себе правое плечо, ее отпустили на амбулаторное лечение. У 49-летнего водителя – закрытая черепно-мозговая травма и ушиб мозга, сейчас он в больнице.

Само ДТП произошло в 09:40 на девятом километре трассы «Климово-Чуровичи». Сотрудники ГИБДД говорят, 49-летний автомобилист на Volkswagen Polo ехал со стороны Климово в Чуровичи. Не справившись с управлением, он выскочил на обочину, где опрокинулся.