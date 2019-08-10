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В Трубчевском районе полыхал лес

Опубликовано Вчера, 17:16

11 августа на территории Трубчевского лесничества случился пожар, на тушение выезжали местные огнеборцы.

Возгорание произошло около часа дня вблизи села Белая Березка. Когда спасатели прибыли, участок на площади 0,5 гектара охватило пламя.

В 13:40 огонь локализовали, в 14:30 ликвидировали.

Причину выяснят специалисты.

Днем 10 августа подобный пожар произошел в Щегловском лесничестве Навлинского районе около села Бощево. Опасность населенным пунктам не угрожала. Как оказалось, горела трава на площади 3,5 гектара.

В 18.55 пожар локализовали.

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