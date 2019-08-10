В Трубчевском районе полыхал лес

На реализацию мероприятий экологической политики компании за прошедшие 6 месяцев 2019 года филиал «Россети Центр Смоленскэнерго» направил почти 2,6 млн рублей.

Клиенты Банка УРАЛСИБ, оформившие в период со 2 по 13 августа 2018 года программу инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) УРАЛСИБ Жизнь «Верное решение» по стратегии «Золотодобывающие компании», получили выплаты по купону. Доходность в рублях составила от 10,03% до 14,54% по полисам в рублях и 4% - по полисам в долларах США. Размер купона зависел от объема инвестированных средств.

В связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Смоленской области – ливни, грозы, шквалистое усиление ветра порывы до 17-22 м/с, которые начались накануне днем и сохраняются 9 августа, наблюдаются краткосрочные перерывы в электроснабжении потребителей.

10 августа на трассе «М-1» в Вяземском районе случилась авария с легковым автомобилем, ранен один человек.

35-летнему жителю Смоленска грозит до 15 лет лишения свободы за незаконный сбыт наркотических средств.

10 августа в областном центре случилась серьезная авария с участием двух легковушек, об этом сообщил паблик drive 2 smolensk в соцсети.

Днем 10 августа подобный пожар произошел в Щегловском лесничестве Навлинского районе около села Бощево. Опасность населенным пунктам не угрожала. Как оказалось, горела трава на площади 3,5 гектара.

Возгорание произошло около часа дня вблизи села Белая Березка. Когда спасатели прибыли, участок на площади 0,5 гектара охватило пламя.

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