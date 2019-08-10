В Мглине 13-летний мальчик едва не лишился ноги

Клиенты Банка УРАЛСИБ, оформившие в период со 2 по 13 августа 2018 года программу инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) УРАЛСИБ Жизнь «Верное решение» по стратегии «Золотодобывающие компании», получили выплаты по купону. Доходность в рублях составила от 10,03% до 14,54% по полисам в рублях и 4% - по полисам в долларах США. Размер купона зависел от объема инвестированных средств.

В связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Смоленской области – ливни, грозы, шквалистое усиление ветра порывы до 17-22 м/с, которые начались накануне днем и сохраняются 9 августа, наблюдаются краткосрочные перерывы в электроснабжении потребителей.

10 августа на трассе «М-1» в Вяземском районе случилась авария с легковым автомобилем, ранен один человек.

35-летнему жителю Смоленска грозит до 15 лет лишения свободы за незаконный сбыт наркотических средств.

10 августа в областном центре случилась серьезная авария с участием двух легковушек, об этом сообщил паблик drive 2 smolensk в соцсети.

11 августа в областном центре на улице Шевченко случился пожар в жилом многоквартирном доме, на тушение выезжали сразу девять огнеборцев седьмой и второй частей на двух автоцистернах.

Инцидент произошел в 20:10. Сотрудники Госавтоинспекции рассказали, 26-летний автомобилист на Mercedes-Benz ехал со стороны Мелиоративной на улицу Строительную. Не справившись с управлением, мужчина врезался в стоявший на правой обочине Citroen С3. После этого он сбил 13-летнего пешехода, который тоже находился на обочине. Водитель иномарки не захотел проходить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянение. По данному ДТП проводится проверка.

11 августа в городе Мглин на улице Буденного случилась авария с Mercedes-Benz и Citroen С3, пострадал 13-летний мальчик.

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