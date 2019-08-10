Под Унечей дорогу не поделили два легковых автомобиля

11 августа на трассе «Брянск-Новозыбков-Унеча» случилась авария с иномаркой Ford Focus и «Ладой», в итоге травмы получили две пассажирки.

Пострадавшие ехали в автомобиле Ford. Обеим врачи назначили лечение и отпустили домой. У 40-летней дамы раны правой голени, у 19-летней девушки ушиб плеча.

Само ДТП произошло в 16:20 на четвертом километре дороги под Унечей.

Работники Госавтоинспекции говорят, 22-летний парень на «Ладе» не рассчитал дистанцию до впереди идущего транспорта и врезался в иномарку, которой управлял 21-летний молодой человек.