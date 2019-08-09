В Карачеве едва не сгорел жилой дом

12 августа на улице Пролетарской в Карачеве случился пожар, на тушение выезжали спасатели 42-й части, а также воинской части 55443 на трех автоцистернах.

Информация о возгорании поступила в 18:10. Через четыре минуты огнеборцы прибыли. Как оказалось, горела кровля частного дома.

В гашении использовали два ручных ствола.

В 18:14 пламя локализовали, в 18:48 ликвидировали.

Пострадавших не было.