В Карачеве едва не сгорел жилой дом
12 августа на улице Пролетарской в Карачеве случился пожар, на тушение выезжали спасатели 42-й части, а также воинской части 55443 на трех автоцистернах.
Информация о возгорании поступила в 18:10. Через четыре минуты огнеборцы прибыли. Как оказалось, горела кровля частного дома.
В гашении использовали два ручных ствола.
В 18:14 пламя локализовали, в 18:48 ликвидировали.
Пострадавших не было.
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