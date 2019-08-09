В селе Лопандино случилось ЧП
13 августа в селе Лопандино Комаричского района произошел пожар, на помощь отправляли расчеты 24-й части на двух автоцистернах.
Информация о возгорании поступила в 00:50. Через семь минут огнеборцы прибыли. Как выяснилось, пламя охватило кровлю частного сарая. В тушении использовали два ручных ствола. Через две минуты огонь локализовали, еще через три ликвидировали.
Пострадавших не было.
Причину установят специалисты.
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