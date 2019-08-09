Поиск по сайту
Поиск по сайту

Около Хутора Холмецкого разбился 24-летний мотоциклист

Опубликовано Сегодня, 09:39

12 августа в Брасовском районе случилось страшное ДТП с участием «Оки» и мотоцикла, погиб водитель двухколесного транспорта.

Инцидент произошел в восьмом часу вечера. На место аварии прибыли работники Госавтоинспекции и «скорой».

В управлении МЧС тоже подтвердили случившееся, объяснив, что сотрудники деблокировали пострадавшего.

Позже появились сведения, что байкер скончался.

Правоохранители проводят проверку.

Фото
 1060
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • В деревне Масловка погиб 38-летний велосипедист
  • Трагедия в Мглине: автомобилист погиб под колесами погрузчика
  • На набережной в Брянске столкнулись мотоцикл и иномарка
  • ДТП с тремя погибшими под Навлей: полиция проводит проверку
  • Водитель Audi 80 получил смертельные травмы в ДТП в Климовском районе
    • Новости регионов
    На улице Шевченко в Смоленске полыхала квартира
    13:25:29 12-08-2019
    11 августа в областном центре на улице Шевченко случился пожар в жилом многоквартирном доме, на тушение выезжали сразу девять огнеборцев седьмой и второй частей на двух автоцистернах.
    На Гагарина в Смоленске произошло страшное ДТП, на место прибыла «скорая»
    21:21:18 10-08-2019
    10 августа в областном центре случилась серьезная авария с участием двух легковушек, об этом сообщил паблик drive 2 smolensk в соцсети.
    В Смоленске задержан наркосбытчик
    21:11:47 10-08-2019
    35-летнему жителю Смоленска грозит до 15 лет лишения свободы за незаконный сбыт наркотических средств.
    В Вязьме во время ДТП с легковушкой пострадал человек
    21:02:10 10-08-2019
    10 августа на трассе «М-1» в Вяземском районе случилась авария с легковым автомобилем, ранен один человек.
    Энергетики предупреждают о возможных кратковременных перерывах в электроснабжении
    15:29:51 09-08-2019
    В связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Смоленской области – ливни, грозы, шквалистое усиление ветра порывы до 17-22 м/с, которые начались накануне днем и сохраняются 9 августа, наблюдаются краткосрочные перерывы в электроснабжении потребителей.
    Клиенты Банка УРАЛСИБ получили купон до 14,54 % по полисам инвестиционного страхования жизни от УРАЛСИБ Жизнь
    10:52:24 09-08-2019
    Клиенты Банка УРАЛСИБ, оформившие в период со 2 по 13 августа 2018 года программу инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) УРАЛСИБ Жизнь «Верное решение» по стратегии «Золотодобывающие компании», получили выплаты по купону. Доходность в рублях составила от 10,03% до 14,54% по полисам в рублях и 4% - по полисам в долларах США. Размер купона зависел от объема инвестированных средств.
    Лента новостей
    Сегодня, 11:48
    Брянец ответит в суде за изнасилование 16-летней девушки
    Сегодня, 11:38
    14-летний скутерист покалечил плечо в поселке Добрунь
    Сегодня, 11:29
    В лесу под Климово обнаружена свалка
    Сегодня, 10:55
    В Клинцах погиб 48-летний велосипедист
    Сегодня, 10:47
    На Брянщине заработает программа капитального ремонта медучреждений
    Сегодня, 09:58
    Блогер Варламов зачислил Брянск в аутсайдеры
    Сегодня, 09:39
    Около Хутора Холмецкого разбился 24-летний мотоциклист
    Сегодня, 08:53
    В селе Лопандино случилось ЧП
    Сегодня, 08:00
    В Карачеве едва не сгорел жилой дом
    Сегодня, 07:00
    В Брянске из-за фена ввели план «Квадрат»
    Сегодня, 06:00
    В брянском лесу собаку бросили на жестокую смерть
    Вчера, 20:57
    В брянском музее произошло чудо
    Вчера, 17:01
    Брянцу за сорняки на участке может грозить наказание
    Вчера, 16:01
    Испугавшись ареста счетов, брянец погасил долги по штрафам
    Вчера, 15:00
    Брянского подрядчика уличили в хищении денег из фонда капитального ремонта
    Вчера, 14:07
    В Брянске дама незаконно получила 50 млн рублей
    Вчера, 14:00
    В Мглине 13-летний мальчик едва не лишился ноги
    Вчера, 13:20
    В Бежице пенсионерка, продавая гараж, лишилась 70 тыс рублей
    Вчера, 13:12
    Под Унечей дорогу не поделили два легковых автомобиля
    Вчера, 12:55
    В Брянске продавщица постельного белья пострадала от «регионального директора»
    Вчера, 12:17
    В поселке Затишье у пенсионера под полом гаража обнаружили огромный схрон
    Вчера, 11:13
    Захмелевший брянец избил до смерти 71-летнего дедушку
    Вчера, 11:01
    В Карачеве мотоциклисту переломало ребра
    Вчера, 10:30
    Обнаружен мертвым 54-летний брянец Игорь Петраков
    Вчера, 10:09
    Серьезное ДТП на Красноармейской в Брянске: ранен 45-летний мужчина
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 11:08
    «Мираторг» увеличил число русских ковбоев в рамках межрегионального проекта КРС до 1600 человек
    9-08-2019, 10:50
    Клиенты Банка УРАЛСИБ получили купон до 14,54 % по полисам инвестиционного страхования жизни от УРАЛСИБ Жизнь
    8-08-2019, 18:04
    Личный кабинет МегаФона стал «лучшим из лучших» по оценке Роскачества
    8-08-2019, 18:01
    «Ростелеком» и «Росводоканал» будут совместно развивать решения в области промышленного интернета
    8-08-2019, 16:05
    Два пригородных поезда Брянск – Орел будут курсировать по укороченному маршруту до станции Карачев в августе-сентябре
    Актуальные темы
    Новости Общество
    В брянском музее произошло чудо
    Общество Происшествия Новость дня
    В брянском лесу собаку бросили на жестокую смерть
    Новости Общество
    В сети появилось видео выходного дня главы Брянска Хлиманкова
    Общество Происшествия
    Обнаружен мертвым 54-летний брянец Игорь Петраков
    Происшествия На дорогах
    В поселке Добрунь водитель иномарки сбил двухлетнего ребенка
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Товары, реклама которых запрещена

     

    Товары, реклама которых запрещенаВ адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области все чаще поступают вопросы по поводу того, что вообще не допускается в рекламе. 

    Ростелеком новости
    «Ростелеком» и «Росводоканал» будут совместно развивать решения в области промышленного интернета

    «Ростелеком» и «Росводоканал» будут совместно развивать решения в области промышленного интернетаСоответствующее соглашение подписали президент публичного акционерного общества «Ростелеком» Михаил Осеевский и генеральный директор группы компаний «Росводоканал» Антон Михальков. Документ предусматривает долговременное сотрудничество сторон по совместному решению задач инновационного развития, разработке и внедрению технологий промышленного интернета в системах учета энергоресурсов, а также управлению водоснабжением и водоотведением.
    РЖД новости
    Два пригородных поезда Брянск – Орел будут курсировать по укороченному маршруту до станции Карачев в августе-сентябре

    Два пригородных поезда Брянск – Орел будут курсировать по укороченному маршруту до станции Карачев в августе-сентябреВо второй половине августа и начале сентября изменится маршрут двух пригородных поездов, курсирующих между Брянском и Орлом. Корректировки связаны с плановыми ремонтно-путевыми работами, необходимыми для обеспечения безопасности движения поездов.
    МРСК новости
    Брянскэнерго за семь месяцев 2019 года взыскало с должников 2,63 млн. руб. за услуги по передаче электрической энергии

    Филиал «Россети Центр Брянскэнерго» ведет планомерную работу по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии. Одной из наиболее действенных мер на этом направлении является претензионно-исковая деятельность.

    РЖД новости
    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебникиПраздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».


    Опора России
    Бегом через Байкал.

    Бегом через Байкал.Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
    2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.