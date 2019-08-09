14-летний скутерист покалечил плечо в поселке Добрунь

12 августа на улице Сельской в поселке Добрунь случилась авария с иномаркой Kia Rio и скутером, в результате покалечился 14-летний парень на двухколесном транспорте.

Инцидент произошел в 12:40. Сотрудники ГИБДД говорят, 53-летний водитель Kia Rio ехал по улице Зеленой со стороны Деснянской на улицу Брянскую. На перекрестке равнозначных дорог не уступил дорогу 14-летнему водителю скутера, который двигался в сторону Парковой.

У скутериста перелом левого предплечья, сейчас он в больнице.