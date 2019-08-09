В Брянске в аварии на Крахмалева ранило 23-летнюю пассажирку

10 августа на трассе «М-1» в Вяземском районе случилась авария с легковым автомобилем, ранен один человек.

35-летнему жителю Смоленска грозит до 15 лет лишения свободы за незаконный сбыт наркотических средств.

10 августа в областном центре случилась серьезная авария с участием двух легковушек, об этом сообщил паблик drive 2 smolensk в соцсети.

11 августа в областном центре на улице Шевченко случился пожар в жилом многоквартирном доме, на тушение выезжали сразу девять огнеборцев седьмой и второй частей на двух автоцистернах.

Правоохранители Вяземского района задержали неработающего 32-летнего местного жителя, который подозревается в краже из церкви.

Смоленская полиция завела уголовные дела на 41-летнего местного жителя, который ранее привлекался к ответственности за криминал; мужчину подозревают в избиении и грабеже.

Сама авария произошла в девять вечера. 41-летняя водитель «Лады» не уступила дорогу «УАЗу Патриот», за рулем которого находился 36-летний мужчина, и врезалась в него.

У 23-летней потерпевшей множество ушибов, покалечена голова, сотрясение мозга. Сейчас она в больнице.

12 августа на улице Крахмалева в Советском районе случилось ДТП с «буханкой» и «Ладой», пострадала пассажирка первой машины.

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