Недалеко от поселка Большое Полпино лихач на «Ладе» упал в камыши

ДТП с легковушкой 13 августа произошло в Володарском районе возле поселка Большое Полпино, об этом сообщили в одной из соцсетей.

На опубликованном фото видно, что «Лада» практически опрокинулась в камыши озера, расположенного у дороги.

Свидетели говорят, за рулем автомобиля находился пенсионер. Одни утверждают, он был пьяным, другие – что просто не справился с управлением.

Официальных данных о происшествии не было.