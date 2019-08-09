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На Литейной в Брянске пылал грузовик

Опубликовано Сегодня, 08:53

14 августа в областном центре на Литейной случился пожар, на место прибыли огнеборцы 12-й и 13-й частей.

Как оказалось, загорелся грузовой автомобиль. Происшествие случилось в 04:33. Через семь минут сотрудники МЧС уже начали ликвидировать огонь, за шесть – справились.

У машины выгорел салон. Обошлось без пострадавших.

Причину выяснят эксперты.

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