В Клинцах от 19-летней девушки пострадала пенсионерка

Правоохранители завели уголовное дело на 19-летнюю жительницу Клинцов, которая подозревается в краже.

Ей «светит» до пяти лет заключения.

К полицейским с заявлением о похищении 100 тыс рублей обратилась 87-летняя пенсионерка. Рассказала, в дом пришла неизвестная девушка, которая попросила воды и ненужные вещи. Хозяйка решила помочь бедной незнакомке, пригласила в жилище, а сама пошла искать для нее старую одежду.

После такого визита владелица проверила место, где хранила сбережения, выяснилось - они исчезли.

Вскоре оперативники задержали ранее судимую 19-летнюю жительницу села Коржовка-Голубовка. Она вину признала, объяснив, что совершила преступление, когда бабушка отлучилась из комнаты.